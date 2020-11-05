مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني الحالي. وقال المصرف في بيان له تابعته الخليج 365، تمت المباشرة بـ "توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني". وأعلنت وزارة المالية بوقت سابق من، اليوم الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.

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