القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات في عدد من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه جو بايدن.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، دون أن يذكر ولايات محددة أو أمثلة على عمليات تزوير مزعومة: "سنطعن على (نتائج) جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".
وقالت حملة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، إنها تتوقع الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا وتوقعت أن يفوز الرئيس الجمهوري في الانتخابات بحلول مساء الجمعة على أقرب تقدير.
وقال مدير الحملة بيل ستيبين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن فرص ترامب في حسم السباق الرئاسي "جيدة".
وأفاد مستشار الحملة جيسون ميلر بأنه يتوقع اتخاذ إجراء قانوني في ولاية بنسلفانيا لضمان الاطلاع على بطاقات الاقتراع السابقة التي أُحصيت في تلك الولاية.
وأشارت الحملة إلى أن هناك مخالفات "غير نظيفة" مورست أثناء التصويت وبعض المتوفين جرى احتساب أصواتهم، لافتة إلى أنها تمتلك تقارير تؤكد أن عددًا كبيرًا من المصوتين عبر البريد ليسوا ناخبين مسجلين.
وأوضحت الحملة، بأن ما نسعى إليه هو التدقيق في احتساب صوت كل ناخب بشفافية ونزاهة وضمان إتاحة الرقابة على عملية التصويت للجميع.
ومن جانبه، قال مركز إديسون للأبحاث، إن الرئيس ترامب حصل على 49.6% من الأصوات، مقابل 49.2% لبايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 96% من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشكك بنتائج عدة ولايات.. وحملته: موتى يصوتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.