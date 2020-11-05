حملة بايدن: الفوز أصبح وشيكًا.. وترامب يائس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، أن الفوز في الانتخابات أصبح وشيكًا، مشيرة إلى أن رد فعل الرئيس دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات "يائس".

وقالت الحملة في بيان لها، اليوم الخميس: إننا نتوقع الفوز في ولاية نيفادا، واقتناص أي ولاية أخرى يضمن لنا النصر، وحصلنا حتى الآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.



وأضافت أن أصوات الاقتراع الشخصي في المناطق الريفية بولاية نيفادا لن تغير النتائج، وستذهب لبايدن.

وتتجه أنظار الأمريكيين والعالم أجمع صوب ولاية نيفادا التي أصبحت لها كلمة الفصل في سباق الانتخابات الرئاسية في ظل تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 16:30 بتوقيت جرنيتش.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.