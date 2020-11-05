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توقعات حالة الطقس في الإمارات ليوم غد الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

توقعات حالة الطقس في الإمارات ليوم غد الجمعة

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "السبت"فى بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند 05:45 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:45.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 11:52 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الاول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:02.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبو ظبي 33 22 85 30

 

دبــي 33 23 80 35

 

 

 

الشارقة 33 20 85 35

 

عجمان 32 23 85 40

 

 

 

أم القيوين 33 20 95 35

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رأس الخيمة 32 21 90 30

 

 

 

الفجيرة 31 22 60 30

 

العين 34 20 85 20

 

 

 

ليوا 34 19 90 15

 

الرويس 32 19 85 40

 

 

 

السلع 31 20 85 35

 

دلما 32 24 65 30

 

 

 

طنب الكبرى 31 24 75 40

 

طنب الصغرى 31 24 75 40

 

أبو موسى 31 24 75 40.

 

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