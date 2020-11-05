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السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 349,386  حالة.

 

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ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5489 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 474 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 336,068 حالة.

 

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