102 مراقب يشهدون بنزاهة الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل الانتخابات يقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية».

وقال مايكل جورج لينك، المنسق الخاص، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات قصيرة المدى التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، «إن المزاعم التي لا أساس لها بشأن أوجه القصور المنهجية، خاصة من قبل الرئيس الحالي، بما في ذلك ليلة الانتخابات، تضر بثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية».

وأرسلت منظمة الأمن والتعاون الاوروبية 102 مراقب من 39 دولة لمراقبة الانتخابات الأمريكية. كما سلطوا الضوء على المخاوف المتعلقة بتمويل الحملات.