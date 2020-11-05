دعوى قضائية في جورجيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والجمهوريون في جورجيا، دعوى قضائية في الولاية، تمثل ثالث طعن قانوني من جانب ترمب بشأن فرز الأصوات.

وتطالب الدعوى من القاضي أن يأمر مقاطعة تشاتهام في جورجيا، والتي تميل إلى الديمقراطيين «بتأمين» وحفظ بطاقات الاقتراع التي تم تلقيها بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في يوم الانتخابات.

وجاء في الدعوى أن أحد العمال في المقاطعة أضاف بطاقات اقتراع، جاءت عبر البريد و»لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب»، إلى بطاقات الاقتراع الأخرى، مما يثير مخاوف من أن بطاقات الاقتراع التي تم استلامها بعد السابعة مساء يمكن أن تكون مختلطة.