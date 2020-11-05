شكرا لقرائتكم خبر 27 موقعا إيرانيا حجبتها أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة العدل في الولايات المتحدة حجب 27 موقعا تابعا لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وقالت الوزارة إن 4 مجالات منها منافذ إخبارية تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما تم استخدام البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وشدد مدير وكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية، كريستوفر كريبس، على أن المسؤولين لا يملكون أي أدلة على أن أي خصم أجنبي كان قادرا على منع الأمريكيين من التصويت أو تغيير إحصاء فرز الأصوات.

وأشارت الاستخبارات الأمريكية قبل أيام إلى أن إيران وروسيا قد حصلتا على سجلات للناخبين في الولايات المتحدة، وقامتا بمحاولة التأثير على الرأي العام لتوجيه نتائج الانتخابات الرئاسية.

واتهم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، إيران بإرسال رسائل «مخادعة... لترهيب الناخبين»، إلا أنه لم يوضح كيف حصل البلدان على هذه السجلات.