3 قتلى أتراك في هجوم على حدود العراق

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ووفقا لما نقلته وكالة (الأناضول) التركية فإن الهجوم استهدف معدات صيانة طرق بالولاية، ونقلت أمس عن بيان صادر عن الولاية «إن القتلى الثلاثة من العاملين، وقد لقي أحدهم حتفه على الفور، بينما لقي الآخران حتفهما بعد نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج».وكانت الولاية أعلنت أن مسلحين استهدفوا بالصواريخ وبنادق بعيدة المدى معدات صيانة الطرق والعاملين بين قاعدتين قريبتين من الحدود العراقية في منطقة (ديراجيك).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق القوات العسكرية عملية في المنطقة للقبض على المتورطين، وأعلنت الوزارة تحييد خمسة مسلحين من عناصر المنظمة عند منطقة حدودية بولاية هكاري.
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