إيران تخبئ الموت تحت الأرض

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وذكرت وكالة الإنجازات العسكرية الإيرانية شبه الرسمية، أن العربات التي تحمل صواريخ باليستية بعيدة المدى يمكنها مواصلة إطلاق النار من هذه المنصة، وأن كمية واستمرارية إطلاق الصاروخ ستزداد بشكل مثير في جو آمن، أي داخل كهف محمي تحت الأرض.وأشار الموقع إلى أن المنصة الجديدة تتماشى على نطاق واسع مع «مزارع الصواريخ» التي أعلنت عنها إيران أخيرا، حيث يتم إخفاء الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في قاذفات مدفونة للمساعدة في تقليل تعرضها للضربات الوقائية.
وفي حالة مستودع صواريخ السكك الحديدية، حدد محللون الأسلحة المستخدمة فيه، وهي صواريخ عماد تعمل بالوقود السائل وصواريخ باليستية متوسطة المدى، مشتقة من صاروخ شهاب 3.
على صعيد آخر نقلت مجلة «نيوزويك» أن إيران عرضت نظاما صاروخيا جديدا بعيد المدى، وتحدث القائد العام لقوات الحرس الثوري، حسين سلامي، عن هذا النظام الذي يتضمن سلسلة معقدة من القضبان تحت الأرض لنقل وتزويد وإطلاق صواريخ متتالية بسرعة، محذرا خصوم إيران.
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