لجنة الدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقي ترحب بمقترح السيسي لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
شاركت مصر، ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية فى أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة والتي عقدت عبر (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2-5 نوفمبر 2020.
يأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام الذى توليه مصر، للعمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن واستمراراً للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى 2019 / 2020 والذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشر للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة في ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية.
وجرى خلال الاجتماع، اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقى مثل "مبادرة إسكات البنادق"، وعقيدة عمليات الإتحاد الأفريقى لدعم السلام بالقارة " .
ورحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة، و أشادوا باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام " والتى اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.
وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا .
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