لجنة الدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقي ترحب بمقترح السيسي لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شاركت مصر، ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية فى أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة والتي عقدت عبر (الفيديو كونفرانس) خلال المدة من 2-5 نوفمبر 2020.

يأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام الذى توليه مصر، للعمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن واستمراراً للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى 2019 / 2020 والذي تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشر للجنة الأفريقية للدفاع والأمن والسلامة في ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية.

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وجرى خلال الاجتماع، اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقى مثل "مبادرة إسكات البنادق"، وعقيدة عمليات الإتحاد الأفريقى لدعم السلام بالقارة " .

ورحب المشاركون بمقترح رئيس الجمهورية لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة، و أشادوا باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام " والتى اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق.

وتواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا .