المشدد 3 سنوات للصيدلي المتهم بالإتجار في المخدرات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، بمعاقبة صيدلي يقيم بمدينة فوه، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة المدرجة في جداول المخدرات، ودون تصريح من وزارة الصحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فهمى يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، وأحمد محمد عطية، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 18773 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة فوه والمقيدة برقم 3490 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

تعود الأحداث إلى يوم 31 أكتوبر 2017، بدائرة مركز شرطة فوه، عندما جرى ضبط "ز.أ.ح.ع"، 45 عامًا، صيدلي، وبحيازته "35 ألف قرص ترامادول"، ويعرضها للبيع من خلال الصيدلية التي يمتلكها، دون صدور قرار من وزارة الصحة بتداولها.

كان الصيدلي المذكور صدر ضده قبل ذلك حكمًا قضائيًا غيابيًا بالسجن المؤبد، بجلسة 15 مايو 2018.