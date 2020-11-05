جامعة الإسكندرية تطبق عقوبات على غير الملتزمين بإجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن بدء تطبيق عقوبات مشددة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ووجه جابر، خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، بإعداد تقرير أسبوعي لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد القائم بأعمال رئيس الجامعة على اتخاذ كافة السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.