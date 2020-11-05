إصابات كورونا في العالم تتجاوز 48 مليونا

وصل عدد الحالات المؤكدة للإصابات بمرض كوفيد-19 في العالم إلى 48 مليون حالة وفق ما أعلنت عنه جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وأضافت الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية بالولايات المتحدة، أن أحدث المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم بلغ 48005784 حالة.

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وأشارت الجامعة، إلى أن حصيلة الوفيات بسبب هذا المرض، وصلت إلى 1224111 حالة.

وكالات