وزيرة الداخلية الإيطالية: لم تظهرعلامات التطرّف على مهاجم نيس

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إنه "فيما يتعلق بمنفّذ الهجوم على كاتدرائية نيس، لم تظهر من وجهة نظر أمنية أية عناصر تشير إلى تطرفه أو قربه من البيئات الجهادية، ولا حتى من قبل السلطات التونسية"، وفق ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي خلال جلسة برلمانية الأربعاء، حول ظاهرة الهجرة ومخاطر الإرهاب، أنه “على النحو ذاته، لم يتم تسليط الضوء على الشخص المذكور من قبل قنواتنا الاستخباراتية”.