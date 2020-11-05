فرنسا/ القبض على قاصر يشتبه بأنه على اتصال بمنفذ هجوم نيس

أفاد مصدر قضائي أن الشرطة الفرنسية أوقفت أمس، الأربعاء 4 نوفمبر 2020،شابا يبلغ 17 عاما لتواصله مع منفذ الاعتداء في مدينة نيس.

ويشتبه في تواصل الرجل عبر الانترنت مع منفذ الهجوم تونسي الجنسية، إبراهيم العيساوي.

ولا يزال أربعة أشخاص آخرين قيد الاحتجاز .

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وكانت قد تعرضت كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، الى هجوم مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص واصابة اخرين.

مونت كارلو الدولية