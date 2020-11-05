الانتخابات الأمريكية.. حملة بايدن: النصر بات وشيكًا

قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكًا، وأن طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات "يائسة"، وفقًا لـ"رويترز".
ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، مؤكدة أنه بايدن حصل حتىالآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.
وتوقعت أن تظهر النتائج النهائية بأريزونا في يوم الجمعة، مشيرة إلى تضاؤل الهامش بين المتنافسين في الولاية.
يأتي ذلك وسط ترقب عالمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب، مع بايدن.
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