بسبب كورونا.. المغرب يُقرر تمديد الطوارئ الصحية إلى 10 ديسمبر

قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى 10 ديسمبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
19"، واستمرارها لمدة أربعة أسابيع إضافية.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بجميع أرجاء المغرب، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ
ويهدف مشروع القرار، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء اللمملكة المغربية من يوم 10 نوفمبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى 10 ديسمبر المقبل في الساعة السادسة مساء.
لسلطات وزارة الداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما يتلاءم مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى المحافظين وروساء الأحياء والمناطق صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي كل على مستوى إداراته.
ومنحت مواد مشروع هذا القرار
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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