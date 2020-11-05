عمدة موسكو: لا نُخطط لفرض إغلاق كامل بسبب كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أنه لا يُخطط لفرض إغلاق كامل في موسكو، مشيرًا إلى أن نظام الرعاية الصحية يظهر قدرة على التعامل مع الوضع.



وقال سوبيانين - في تصريح صحفي لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، اليوم الخميس - : "في الخارج نرى إجراءات أكثر صرامة حتى الإغلاق الكامل، ونحن لا نعتزم القيام بذلك بعد".



وأضاف:" نعتقد أن نظام الرعاية

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الصحية الروسي في هذه المرحلة يظهر قدرة كافية على التعامل مع التحديات والمشاكل الموجودة".



وتابع:" لقد كان الوضع لمدة أسبوعين مستقراً، ولكننا نلاحظ هذا الأسبوع مرة أخرى زيادة معينة في معدل الإصابات وزيادة في الحالات التي يجرى إدخالهم إلى المستشفى بسبب الفيروس"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاسترخاء.



وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 19 ألفا و404 إصابات جديدة بالفيروس، منها 5255 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم روسيا إلى مليون و 712 ألفا و858 إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.