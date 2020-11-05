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تونس تُدين بشدة الهجوم الإرهابي بالعاصمة النمساوية فيينا

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أعربت تونس عن إدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا مؤخرًا، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين.


وتقدمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - في بيان اليوم /الخميس/ - بأخلص عبارات التعازي والتعاطف إلى عائلات الضحايا والمصابين، معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة النمساوية في

جهودها ضد محاربتها لظاهرتي الإرهاب والتطرف.


وجددت الخارجية التونسية عزمها على العمل مع كل الشركاء الدوليين والإقليميين للتصدي لهذه الظواهر التي تمس من قيم الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود العالمية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء

لفائدة الإنسانية.


يُذكر أن هجومًا إرهابيًا بسلاح ناري، وقع مساء الاثنين الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا قرب كنيس يهودي ودار الأوبرا، وأودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وأعلنت السلطات النمساوية أن أحد منفذي الهجوم الذي أردته الشرطة قتيلاً من أنصار "داعش" الإرهابي ويحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية، في حين ما يزال البحث متواصلاً عن باقي المهاجمين.

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