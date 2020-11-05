الأردن: 4630 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم /الخميس/عن تسجيل 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95864 إصابة. Advertisements

وأوضحت الصحة الأردنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- بتسجيل 40 حالة وفاة لترتفع إجمالي الوفيات إلى 1069 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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