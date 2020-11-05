كورونا..ارتفاع الإصابات في سويسرا ورقم قياسي بالسويد

ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا
أعلنت سويسرا ،الخميس، عن تسجيل 10128، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ، حسب ما أفادت به بيانات السلطات الصحية السويسرية .
وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 202504 حالات، فيما ارتفعت الوفيات 62 حالة إلى 2337.
ونشرت الحكومة أفراداً من الجيش لمساعدة نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من ضغوط شديدة على التعامل مع استقبال الحالات.
كما أظهرت بيانات السلطات الصحية في السويد تسجيل 4034 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.
وكانت الذروة السابقة لعدد الإصابات اليومية في السويد 3254 في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
زيادة قياسية بالسويد
وسجلت السويد، التي لفتت سياستها في مواجهة الفيروس دون فرض عزل عام انتباه العالم، زيادات قياسية مراراً في عدد الإصابات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأ معدل دخول المرضى للمستشفيات يزيد وكذلك الوفيات بسبب المرض.
كما سجلت 5 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6002، وكان معدل الوفيات بسب المرض نسبة إلى عدد السكان في السويد هو الأعلى بين بقية الدول الإسكندنافية لكنه أقل من دول أكبر في أوروبا مثل إسبانيا وبريطانيا.
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