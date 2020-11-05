حملة بايدن: رد فعل ترامب على الانتخابات يائس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت حملة بايدن الانتخابية أن هناك تقارب في النتائج مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا. وأشارت حملة بايدن الانتخابية إلى ان رد فعل ترامب على الانتخابات يائس.

في سياق متصل، أعلن ترامب “فوزا كبيرا” في ولاية بنسلفانيا. وقال عبر “تويتر” إنه “انتصار قانوني كبير لنا في بنسلفانيا”. وبعد خيبة الأمل التي لحقت بنتائج فرز الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري الرئيس دجونالد ترامب.

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان: إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيغاس، اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.

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ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرا صحفيا مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية، أن حملة ترامب التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.

وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد غرينيل المسؤول السابق في المخابرات، وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا، ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.