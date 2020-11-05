المغرب التطواني “يخفض” قيمة التسجيل مراعاة لتداعيات “كورونا”

قرر المكتب المسير لفريق المغرب التطواني تخفيض واجبات التسجيل في مدرسته نزولا عند رغبة مجموعة من أولياء الأمور.

وأوضح الفريق التطواني، في بلاغ له، أنهم قرر تخفيض مبلغ التسجيل استثناءا خلال الموسم الرياضي 2021/2020 إلى 1200 درهما، كما تم إعفاء لاعبي النخبة من واجبات التسجيل.

ويأتي هذا القرار، وفق البلاغ ذاته، رغبة من المكتب المسير للنادي، في استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال، آخذا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى لا يتم حرمان شريحة واسعة من المواهب.

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