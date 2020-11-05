مهاجم الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي ضمن تشكيلة الأسود لمباراتي إفريقيا الوسطى

استدعى الناخب الوطني، وحيد حليلوزيتش، مهاجم الرجاء البيضاوي، سفيان رحيمي للاىْحة المنتخب المغربي، التي ستواجه منتخب إفريقيا الوسطى برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهاىْيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وجاء استدعاء الشاب سفيان رحيمي، بعد الأداء الجيد، الذي أبصم عليه رفقة فريقه الرجاء البيضاوي في مختلف المسابقات، التي شارك فيها، حيث تصدر قاىْمة هدافي فريق الرجاء البيضاوي خلال السنة الجارية في البطولة الوطنية برصيد 10 أهداف.

وبالتالي يكون سفيان رحيمي، اللاعب الوحيد من البطولة الوطنية المناداة عليه للمنتخب المغربي إلى جانب حارس اتحاد طنجة هشام لمجهد.