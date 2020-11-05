منظمة الصحة تحذر من “طفرة” الإصابات بكوفيد-19 في أوربا وتنصح بإبقاء المدارس مفتوحة

قال المدير الأقليمي في أوربا لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، إن أوربا تشهد، راهنا، “طفرة” إصابات بوباء كوفيد-19، داعيا الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة.

وأوضح كلوغه، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أن المنظمة تناشد الدول إتخاذ إجراءات “هدافة ومتناسبة” لمواجهة ارتفاع الإصابات، والوفيات، لكنه اعتبر أن المدارس ينبغي أن تبقى مفتوحة، وألا تغلق إلا كإجراء أخير.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 1,226,154 شخصا في العالم، منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين، نهاية دجنبر الماضي، بحسب تعداد أجرته “وكالة فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس، في الساعة 11 ت. غ.

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وأصيب أكثر من 48,110,360 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 31,701,200 منهم على الأقل حتى اليوم.

وسجلت، أمس الأربعاء 8832 وفاة إضافية، و551,429 إصابة جديدة في العالم. والدول، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي الولايات المتحدة (1112)، والهند (704)، والمكسيك (635.

سجّلت الولايات المتّحدة، أمس، حوالى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية، بحسب بيانات، نشرتها جامعة جونز هوبكنز.