تصنيف يوتوب لأنجح الفنانين في المغرب خلال 12 شهرا الماضية

على مدى 12 شهرا الماضية، حصد الفنانون ملايين المشاهدات عبر قناتهم الرسمية على يوتوب.
وبسط الفنان سعد لمجرد سيطرته على صدارة تصنيف القنوات الغنائية الأكثر مشاهدة في يوتوب، خلال الـ12 شهرا الماضية، بعدد مشاهدات بلغ 230 مليون مشاهدة.
واحتل زهير بهاوي المرتبة الثانية في التصنيف بـ123 مليون مشاهدة، في حين صنفت الأرقام الجزائري الشاب بلال في المركز الثالث بـ108 مليون مشاهدة.
وبالوصول إلى المركز الرابع تكون قائمة الفنانين، الذين حصدوأ أزيد من 100 مليون مشاهدة قد انتهت، علما أن مغني الراب الحر لم تفصله إلا 2.5 مليون مشاهدة على دخولها، ونال المركز الرابع في مجمل التصنيف بـ97.5 مليون مشاهدة.
وعزز المغني سولكينغ، الحضور الجزائري في القائمة، إذ حصدت قناته على يوتوب 95 مليون مشاهدة من المغرب، متبوعا بمغني الراب سبعتون بـ91.3 مليون مشاهد.
حاتم عمور تمركز في المركز السابع، بعدد مشاهدات بلغ 86 مليون مشاهدة، في حين احتل مغني الراب ميستر كريزي المركز الثامن بـ79.9 مليون مشاهدة، متفوقا على المغنية الشعبية زينة الداودية، التي نالت 78.8، ثم الدوزي في ختام تصنيف الطوب 10 بـ77.7 مليون مشاهدة.
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