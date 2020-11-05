“واتساب” يتيح للمستخدمين ميزة لإخفاء الرسائل تلقائيا

أعلن تطبيق “واتساب” عن بداية العمل، منذ الشهر الحالي، بميزة الرسائل المخفية Disappearing Messages، التي تسمح بحذف الرسائل في محادثات الدردشة بشكل تلقائي.
وتتيح الميزة الجديدة في التطبيق، المنتشر عالميا، إمكانية اختفاء الرسالة تلقائيا بعد سبعة أيام من إرسالها.
وستكون الميزة الجديدة متاحة لأي مستخدم في الدردشة الفردية، بينما ستكون متاحة لمديري المجموعات فقط، بخصوص المحادثات الجماعية.
وتتعلق الميزة الجديدة بالرسائل، التي ترسل بعد تفعليها، ولا يمكن أن تخفي رسائل المحادثات القديمة، علما أنه وجب تفعيلها في كل محادثة على حدة.
وأكد المشرفون على التطبيق أن متلقيي الرسائل سيكونون قادرين على حفظها، على الرغم من تشغيل الطرف الآخر لميزة الإخاء، وذلك من خلال إعادة توجيهها، والتقاط لقطة للشاشة، من دون أن ينتبه المرسل.
وتزول الصور، ومقاطع الفيديو، والمرفقات المرسلة في حالة أرسلت باستخدام ميزة الاختفاء، لكنها تبقى في جهاز المستلم إذا كان التنزيل التلقائي مشغلا.
يذكر أن فريق “واتساب” اختبر ميزة الرسائل المخفية، منذ شهر أكتوبر 2019، وكانت متاحة في ذلك الوقت للرسائل الجماعية فقط.
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