شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: كل المعتقلين بسبب هجوم فيينا ينتمون إلى أوساط متطرفة والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في وزارة الداخلية النمساوية اليوم الخميس إن جميع المعتقلين الخمسة عشر الذين ألقي القبض عليهم فيما يتصل بهجوم شنه مسلح في وسط فيينا يوم الاثنين ينتمون إلى الأوساط المتطرفة.

وقال مدير الأمن العام فرانز روف في مؤتمر صحفي "يمكن ملاحظة أن كلهم على صلة بالأوساط المتطرفة".