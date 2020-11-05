شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. ضبط 4 أشخاص حاولوا تهريب مخدرات بقيمة مليون دينار والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت السلطات البحرينية من القبض على أربعة أشخاص ، تتراوح أعمارهم بين "24 و40 عاما" بينهم ثلاثة يحملون جنسية آسيوية ، وذلك إثر محاولتهم في واقعتين منفصلتين ، تهريب مواد مخدرة عبر منفذ مطار البحرين الدولي ، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليون دينار.

صرح بذلك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين، موضحا أنه إثر تأكيد المعلومات المتعلقة بالواقعتين المذكورتين ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري ، والتي أسفرت عن تحديد هوية المقبوض عليه الأول "34 عاما" بعد تورطه في محاولة تهريب حوالي 2.5 كيلو جرام من المواد المخدرة، في شحنة قادمة عبر الشحن الجوي.

وفي الواقعة الثانية ، اشتبه ضباط الجمارك في أحد المسافرين "40 عاما" حيث ضبط بحوزته حوالي 3.5 كيلو جرام من مادتي الشبو والهيروين المخدرتين، فيما دلت التحريات على تورط آخرين في الواقعة وتم القبض عليهما لاحقا.