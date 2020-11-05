واوضحت أن "حصيلة اوامر القبض كانت كالآتي (تمكن قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على على (82 متهم ومشتبه به) فيما استطاع قسم شرطة البلدة من إلقاء القبض على (11) متهم وقسم شرطة الاقضية استطاع القبض على (6) متهمين أما قسم شرطة مدينة الحسين (ع) كانت حصيلته (31) متهماً أما قسم الاحداث فقد القى القبض على شخص واحد فيما كانت حصيلة قسم شرطة الهندية (10 متهمين ) والأسرة والطفل على (2) متهم ليكون المجموع الكلي هو (143)".
واشارت الى ان "المتهمين الملقى القبض عليهم في جرائم جنائية مختلفة تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر بين متهم ومطلوب.. اعتقال 143 شخصا في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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