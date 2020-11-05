بين متهم ومطلوب.. اعتقال 143 شخصا في كربلاء

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت تشكيلات قيادة الشرطة من القبض على 143 متهماً ومطلوباً للقضاء خلال الأسبوع الحالي".

واوضحت أن "حصيلة اوامر القبض كانت كالآتي (تمكن قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على على (82 متهم ومشتبه به) فيما استطاع قسم شرطة البلدة من إلقاء القبض على (11) متهم وقسم شرطة الاقضية استطاع القبض على (6) متهمين أما قسم شرطة مدينة الحسين (ع) كانت حصيلته (31) متهماً أما قسم ‏الاحداث فقد القى القبض على شخص واحد فيما كانت حصيلة قسم شرطة الهندية (10 متهمين ) والأسرة والطفل على (2) متهم ليكون المجموع الكلي هو (143)".



واشارت الى ان "المتهمين الملقى القبض عليهم في جرائم جنائية مختلفة تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".