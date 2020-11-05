لجنة نيابية تكشف عن توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.
وأضاف أن "الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب ولهيئة الرئاسة"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون".
ولفت الى أن "من الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة"، مرجحا "إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة".
وأوضح أن "مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي التي تصل إلى 41 تريليون دينار"، مشيراً الى أن "عملية الاقتراض ترهق الاقتصاد العراقي وتكبله بقيود كبيرة".
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