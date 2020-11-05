وزير الخارجية اليوناني: تركيا تحولت لوكالة سفر للإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا بأنها "تحولت لوكالة سفر للإرهابيين".

وقال نيكوس دندياس إن تركيا أصبحت تشكل تهديدا مباشرًا لأوروبا ودول حوض البحر المتوسط.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليوناني، إن أثينا لن تقبل الأمر الواقع في منطقة شرق المتوسط، مطالبًا بمغادرة سفينة المسح التركية من المنطقة.

وأضاف دندياس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، "لن نقبل الأمر الواقع ولن نتسامح، اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية"، موضحًا أن أنقرة تثبت أنها تفضل دبلوماسية "مدافع الأسطول" وليس إجراء حوار صادق.

وطالب وزير الخارجية اليوناني، تركيا بمغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور، كما طالب الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.