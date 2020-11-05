رابع جنرال إثيوبي متقاعد يعود للخدمة عقب مواجهات تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، قرارا بإعادة اللواء المتقاعد ألمشت دجفي إلى الخدمة العسكرية بقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

والجنرال ألمشت دجفي هو رابع قائد عسكري متقاعد بالجيش الإثيوبي يعود للخدمة، منذ اندلاع مواجهات في إقليم تجراي الإثيوبي بين قوات الجيش والقوات الخاصة بالإقليم، أمس الأربعاء.

والأربعاء، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قرارا بإعادة 3 جنرالات متقاعدين إلى الخدمة العسكرية بقوات الدفاع الإثيوبية.

جاء القرار بإعادة الجنرالات الثلاثة إلى قوات الدفاع الإثيوبية، بعد أن تم تقليصها في السابق إلى الحد الأدنى، على إثر التطورات بإقليم تجراي، وقرار آبي أحمد، الأربعاء، بالتدخل العسكري لفرض الأمن بالإقليم.

والقادة الثلاث هم: الجنرال باتشا دبلي، والجنرال يوهانس جبرمسكل، والجنرال أبباو تادسي.



كانت الحكومة الإثيوبية أصدرت توجيهاتها الإربعاء، لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي، بإقليم تجراي، شمالي البلاد.

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وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه "صدرت أوامر لقوات دفاعنا تحت قيادة مركز القيادة، للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد".

وأوضح، في بيان بثه التلفزيون الإثيوبي، الأربعاء، أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، وأن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب.

وأضاف أن "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكرا للدفاع الوطني، وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن "الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية الحرب لمنع تعرض سكان تجراي للأذى"، مشيرا إلى أن "الحرب عندما تبدأ لا تقتصر على طرف واحد".

ودعا آبي أحمد الشعب الإثيوبي إلى التزام الهدوء واليقظة في مواجهة المضايقات المحتملة والوقوف إلى جانب قوات الدفاع.