شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يرحب بالصحفيين فى مقرات حزب إرادة جيل لتغطية الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، أن مقرات الحزب ستفتح أبوابها للصحفيين والإعلاميين يومى السبت والأحد المقبلين، لتغطية الانتخابات البرلمانية.

ووجه تيسير مطر التحية لجموع وسائل الإعلام، وخاصة الصحفيين الذين ينقلون الأحداث، مضيفا: "مقرات الحزب بالمحافظات التى ستجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية ستكون مفتوحة أمام الصحفيين ومجهزة بالإنترنت لتغطية العملية الانتخابات"، مشيرا إلى أن المقر الرئيسى للحزب ومقراته بدائرة دار السلام محافظة القاهرة تتشرف بوجود الصحفيين خلال يومى الانتخابات ليقوموا بعملهم فى نقل الاستحقاق الانتخابى للعالم كله.

ودعا "مطر" المعين من قبل رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، جميع الناخبين بالمشاركة فى التصويت واختيار الأصلح، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات حق لكل مواطن مصرى لا يمكن التنازل عنه.

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وتجرى الاستعدادات، لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، خلال يومى السبت والأحد القادمين 7 و8 نوفمبر فى الداخل.

وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة 30 مليون بطاقة اقتراع وكذا الأوراق الانتخابية الممثلة فى محاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين ونماذج الحفظ، حيث سيتم تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تلك الأوراق خلال يومى الخميس والجمعة للبدء فى تسفيرهم إلى لجانهم.