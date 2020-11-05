شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عمليا لمجابـهة الأزمات والكوارث بنطاق عدد من محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية فى مجابهــة الازمات والكوارث و كذا تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا بالمحافظات قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مـــــع محافظات (الأقصر – جنوب سيناء – الأسكندرية – المنيا ) بتنفيـــذ التدريب العملــى المشترك لمجابـهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظات خلال شهرى (أكتوبر- نوفمبر).

إستهدف التدريب الوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات والإمداد بالمعلومات الدقيقة والمؤثرة والتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الكوارث والأزمات ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها وتنسيق إجراءات العمل بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات والمعاونة فى مواجهة الأزمات / الكوارث وإزالة الأثار الناتجة عنها بعد التأكد من إستنفاذ كافة الإمكانيات للعناصر المدنية بالمحافظات بنسبة (60 % ) على الأقل .

وإشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات بالتعاون مع المستشار العسكرى لمجابهة الأزمات والكوارث التى مــن الممكن أن تتعــــرض إليها المحافظــــة ثم تم فـــرض بعـــض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة (أزمة / كارثة ) وتداعيات تلك المواقف وتم انشاء معسكرات الإيــواء العاجلة بجميع إحتياجاتها لإستيعاب الأسر المشردة وكذا اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية من خلال تنفيــذ إصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذيــــة بالمحافظـــة والتفتيــــش عليها مع تنفيذ طابور سير لجميع المركبات والمعدات المصطفة للوقوف على كفائتها الفنيــــة وجاهزيتها للعمل فـــى جميع الأوقات، كما إشتمل التدريب العملى على تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هـــــــدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطـــة قـــوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية .

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وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .