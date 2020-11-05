بالأرقام.. تفاصيل الزيادات الجديدة للمعلمين ومعاونيهم طبقا للقانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف. وينتظر نحو 2.1 مليون معلم وموظف بالتعليم العام والأزهرى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين.

ونرصد تفاصيل الزيادات المقررة لكل فئة طبقا لما هو مدرج بالقانون :- -إقرار زيادة بدل المعلم بنسبة 50% فى 30 يونيو 2020. -180 جنيها شهريا لكبير المعلمين. -165 جنيها لمعلم خبير و125 جنيها لمعلم أول أ. -100 جنيه لمعلم أول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد. -منح حافز شهري إضافى للمخاطبين بالقانون. -150 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير. -160 لمعلم اول (أ) و165 معلم اول. -185 لمعلم ومعلم مساعد. Advertisements -250 جنيه حافز شهرى لشاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد و150 للوكيل . - منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لأعضاء هيئة التعليم. - 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير. - 130 لمعلم اول أ و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد. - زيادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. - 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية. - 120جنيه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى. - 65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة ومافوقها. - متوسط الزيادة الشهرية تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها، بخلاف حافز الإدارة المدرسية. - وإنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين.

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