شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم لا تنسى.. اعتداء عناصر حماس على "أم الأسرى الفلسطينيين" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك جرائم كثيرة ارتكبتها حركة حماس الإخوانية، إلا أن اعتدائها على أم جبر وشاح، التى تعرف باسم "أم الأسرى الفلسطينيين"، جريمة لا تنسى، وقد أثارت ردود فعل غاضبة فى الشارع الفسطينى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

واعتدى أفراد من شرطة حماس على أم جبر وشاح واثنتين من بناتها، خلال محاولة أفراد حماس هدم جزء من بيت عائلة وشاح، من أجل فتح طريق مغلق منذ أكثر من 25 عاما في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لقناة سكاى نيوز.

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ونفت حماس في البداية الاعتداء على أم وشاح، التي تعد وجها معروفا في قطاع غزة فى الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتحظى باحترام كبير لدى شريحة عريضة من أهالى قطاع غزة.

إلا أن فيديوهات مصورة للحادثة كذبت سريعا رواية حماس، ووضعتها في مأزق مع الجمهور، الذي أبدى تعاطفا غير مسبوق مع المرأة المسنة التي تعد "رمزا" للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.