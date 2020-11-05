شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يخطر نقيب المحامين بتحويل ما يزيد عن 42 مليون جنيه لحساب النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب المستشار طه محمد عبده، الأمين العام لمجلس الدولة، نقيب المحامين، رجائي عطية، بشأن تحويل مبلغ (42811005.38 جنيه) لحساب النقابة، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.

وجاء فى خطاب الأمين العام لمجلس الدولة أنه في إطار التعاون المثمر بين مجلس الدولة ونقابة المحامين، وبالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 19/10/2020 بشأن مستحقات النقابة من أتعاب المحاماة لدى مجلس الدولة منذ سبتمبر 2019 حتى 30/9/2020، أرفق لكم أمر الدفع رقم (08872131004060 GP) الصادر لصالح نقابة المحامين.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إنه قد تم وفاء مجلس الدولة بالتزامه قبلهم فيما يخص أتعاب المحاماة المحصلة لصالحهم، وأن المستشار الجليل رئيس مجلس الدولة أوفى بوعده له، واستجاب أمين عام مجلس الدولة لما حدثته فيه، وتم بأمس تحويل مبلغ وقدره 42.810.993 جنيه من مجلس الدولة إلى النقابة. يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، أعلن من قبل عن توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة، مضيفا أن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه له منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة. وتابع رجائى عطية: "وصلني ، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة، الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفاً و35 جنيهاً و24 قرشاً، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفاً و578 جنيهاً و92 قرشا، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشا، مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".