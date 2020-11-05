لجنة تحقيق فرنسية تحل في شركة أمانديس في طنجة

ذكرت مصادر عليمة لموقع “اليوم 24” أن لجنة تحقيق خاصة قدمت من فرنسا، وحلت في مقر شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في طنجة، للتحقيق في خروقات شابت عددا من الملفات، أهمها التوظيفات، التي قامت بها مديرية الموارد البشرية، وكذلك للوقوف على اختلالات في مديرية الزبائن.

وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة التحقيق استدعت عددا من المسؤولين، والموظفين للاستماع إليهم حول علاقتهم بملفات أخرى شابتها اختلالات.

حلول اللجنة في شركة أمانديس في طنجة، جاء بعد ساعات من الاستغناء عن مدير الزبائن في الشركة ذاتها، وتوقيف مسؤول آخر إلى حين الانتهاء من التحقيق.

متتبعون لهذا الملف، يتوقعون أن تطيح التحقيقات برؤوس أخرى داخل الشركة، لها يد في اختلالات إدارية ساهمت في تكبيد الشركة خسارة مالية مهمة.