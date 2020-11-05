ذكرت مصادر عليمة لموقع “اليوم 24” أن لجنة تحقيق خاصة قدمت من فرنسا، وحلت في مقر شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في طنجة، للتحقيق في خروقات شابت عددا من الملفات، أهمها التوظيفات، التي قامت بها مديرية الموارد البشرية، وكذلك للوقوف على اختلالات في مديرية الزبائن.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة التحقيق استدعت عددا من المسؤولين، والموظفين للاستماع إليهم حول علاقتهم بملفات أخرى شابتها اختلالات.
حلول اللجنة في شركة أمانديس في طنجة، جاء بعد ساعات من الاستغناء عن مدير الزبائن في الشركة ذاتها، وتوقيف مسؤول آخر إلى حين الانتهاء من التحقيق.
متتبعون لهذا الملف، يتوقعون أن تطيح التحقيقات برؤوس أخرى داخل الشركة، لها يد في اختلالات إدارية ساهمت في تكبيد الشركة خسارة مالية مهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تحقيق فرنسية تحل في شركة أمانديس في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.