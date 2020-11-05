الأساتذة المتعاقدون يعودون إلى الاحتجاج.. ويطالبون بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي- فيديو

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قال عثمان الطويل، عضو المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، اليوم الخميس، في طنجة، إن تنظيم وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم في طنجة جاء استجابة لبيان المكتب الوطني للتنسيقية، وذلك استمرارا في الدفاع عن الحق في الوظيفة العمومية، وضد خصوصة المرفق العمومي.

وكشف الطويل لـ”اليوم 24″ أن المتعاقدين يطالبون بالاستقرار الوظيفي، والاجتماعي، على اعتبار أنه حق دستوري يكفله القانون.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد دعت، في بيان لها، صدر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، إلى وقفة احتجاجية، واعتصام جزئي، اليوم الخميس، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي حددتها السلطات الصحية، لتجنب خطورة وباء “كوفيد-19”.