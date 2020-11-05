شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : تدريبات بالذخيرة الحية في أجزاء من جزيرتي "بوبيان" و"فيلكا" والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس ان الادارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية في جنوب شرق جزيرة بوبيان وبمحاذاتها من جهة الجنوب شمال شرق جزيرة فيلكا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وقالت الوزارة ان تدريبات الذخيرة الحية سيستخدم فيها اسلحة رشاش 50 عيار 7ر12 ملم وبندقية 16M عيار 56ر5 ملم على أهداف سطحية لا تتجاوز ارتفاع ستة آلاف قدم عن سطح البحر.
وتحذر الوزارة مرتادي البحر من الاقتراب من موقع الرماية المحدد في الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة ان الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.
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