شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتدخل .. إصابات كورونا تتجاوز 200 ألف في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات السلطات الصحية في سويسرا اليوم الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد زادت 10128 حالة في يوم واحد. وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 202504 حالات وارتفعت الوفيات 62 حالة إلى 2337 حالة في حين نشرت الحكومة أفرادا من الجيش لمساعدة نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من ضغوط شديدة على التعامل مع استقبال الحالات.

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