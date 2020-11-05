ثنائية ايمن حسين تقهر الصناعات وتحلق بالصقور لصدارة الدوري الممتاز

2020-11-05 | 16:23
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قاد المهاجم ايمن حسين، فريقه القوة الجوية لفوز مهم على ضيفه الصناعات الكهربائية بهدفين دون رد ضمن مباريات الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز بكرة القدم.
ونجح حسين بتسجيل ثنائية الصقور في الدقيقتين 36 و90 ليرتقي بفريقه الى صدارة البطولة.
ووصل الصقور الى النقطة التاسعة في المركز الاول، بينما يتواجد الصناعات في المركز الاخير من دون نقاط.
وكان الشرطة قد تعادل مع مضيفه زاخو من دون اهداف في وقت سابق اليوم.
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