ثنائية ايمن حسين تقهر الصناعات وتحلق بالصقور لصدارة الدوري الممتاز

ونجح حسين بتسجيل ثنائية الصقور في الدقيقتين 36 و90 ليرتقي بفريقه الى صدارة البطولة.

ووصل الصقور الى النقطة التاسعة في المركز الاول، بينما يتواجد الصناعات في المركز الاخير من دون نقاط.

وكان الشرطة قد تعادل مع مضيفه زاخو من دون اهداف في وقت سابق اليوم.