خلال يوم.. تسجيل 103 آلاف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

اعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الخميس، عن اكتشاف ما يقرب من 103 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية ومن وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، إن مرض كوفيد-19، تسبب بوفاة 1097 شخصا خلال اليوم الماضي، وهو رقم قياسي في الزيادة اليومية منذ بداية الوباء.
وبحسب معطيات الجامعة، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 102831 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي نهاية أكتوبر، تم تسجيل الرقم القياسي السابق في الولايات المتحدة، حوالي 99.3 ألف حالة.
وبحسب معطيات الجامعة، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 102831 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي نهاية أكتوبر، تم تسجيل الرقم القياسي السابق في الولايات المتحدة، حوالي 99.3 ألف حالة.
وبشكل إجمالي، تم تسجيل 9488591 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 233.7 ألف مريض، تم تأكيد إصابتهم بالمرض.
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