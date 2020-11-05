مصرف الرشيد يعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين وعلى كافة المتقاعدين المدني والعسكري مراجعة فروعنا في بغداد والمحافظات ومكاتب الدفع الالكتروني حين وصول الرسائل النصية لاستلام مستحقاتهم المالية".

واعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني.