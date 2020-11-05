وثقت كاميرا مشهدا مثيرا لقيام حوت أحدب كاد أن يبتلع قاربا صغيرا يحمل اثنين من مراقبي الحيتان بعد اقترابهما منه بلحظات.
لكن الحوت فاجأ الجميع عندما تسلل تحت المياه متجها إلى أسفل القارب، وفتح فمه ودخل القارب بمن فيه إلى داخله، وتظهر المشاهد الأولى المسجلة بعدسة أحد الناشطين "كأن الحوت قام بابتلاع القارب".
وبحسب "سي إن إن"، كانت جولي مكسورلي، وليز كوتريل، يشاهدان الحيتان الحدباء، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يقررا الاقتراب من الحوت.
وقالت ماكسورلي: "رأيت كميات كبيرة من الأسماك، كأنها كرة طعم كبيرة تخرج من الماء"، وأضافت: "شاهدت الحوت يقفز، فجأة، رفعنا وكنا في الماء".
وبحسب الصحيفة، تمكن الاثنان من النجاة بدون أي أضرار، بعد غرقهما تحت الماء لفترة وجيزة، قبل أن يعودا إلى الظهور من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر المشهد مرعب... حوت يبتلع قارباً بمن فيه! شاهدوا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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