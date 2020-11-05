للوقاية من ارتفاع ضغط الدم اتبعوا هذه الحمية!

وبحسب نورهان ناصر، فإن هذه الحمية الغذائية ترتكز على العناصر التالية:
تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم والأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات.
التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة، واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان الكاملة الدسم.
الحد من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات.
اللجوء إلى الأعشاب والتوابل وذلك من أجل جعل الطعام ألذ دون ملح.
المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.
وضع حدّ لكميات الصوديوم عند 2300 ملليغرام في اليوم.
خفض مستويات الملح في الوجبات الغذائية كي لا يتناول الأشخاص أكثر من 3/4 ملعقة صغيرة (1500 مغ) من الصوديوم يوميًا.
وأشارت نورهان ناصر إلى أن هذه الحمية الغذائية تتضمن حسنات متنوعة، في مقدمتها: التوازن الغذائي، وإمكانية اتباعها على المدى الطويل، والمساعدة في خسارة الوزن لأنها قائمة على خيارات صحية.
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