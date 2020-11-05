القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

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