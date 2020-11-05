لماذا تعلن وسائل الإعلام نتائج مختلفة للانتخابات الأمريكية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما تقترب الانتخابات الأمريكية من نهايتها، يظل أحد جوانب الالتباس مرتبطا بإعلان وسائل الإعلام نتائج مختلفة لأصوات المجمع الانتخابي.

ويُنتخب الرئيس الأمريكي بعد فوزه بـ270 صوتًا على الأقل من أصوات الهيئة الانتخابية، وليس نتيجة التصويت الشعبي.



ونظرًا لعدم وجود نظام انتخاب فيدرالي مركزي، فقد أصبح من المألوف في الولايات المتحدة أن تحسم "طاولة اتخاذ القرار" في المؤسسات الإعلامية، أن إحدى الولايات قد فاز بها مرشح أو آخر عندما يفرز عدد كافٍ من الأصوات.

وتظل الولايات المتقاربة للغاية أو التي لا يمكن حسم الفائز بها -مثل نيفادا وجورجيا في الوقت الراهن- على المحك حتى "تحسمها" إحدى الشبكات الإعلامية.

وعلى سبيل المثال، تستخدم صحيفة "الجارديان" البيانات التي تجمعها وتحللها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية كمصدر لإعلان نتائج الانتخابات.

وهناك عدد من طاولات اتخاذ القرارات الانتخابية الأخرى ذات السمعة الطيبة في وسائل الإعلام الأمريكية، تشمل "إن بي بي سي" و"فوكس نيوز" وغيرهما، والتي ربما تعلن نتائج السباق قبل أو بعد وكالات مؤسسات أخرى.

ومن الواضح أن الشبكات الأمريكية تستخدم سلطة اتخاذ القرار من مكاتبها الخاصة، وربما تختار القنوات الأخرى اتباع مؤسسة أخرى، أو تنتظر مكتبين لحسم الولاية قبل أن تحسبها.

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وهذا العام، أظهرت ولاية أريزونا هذا الارتباك بوضوح شديد، حيث أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" حسم أريزونا للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وهو ما لم تفعله "كل طاولات اتخاذ القرار" حتى الآن.

وأعلنت "أسوشيتد برس" حسم الولاية في الساعة 2.50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأربعاء، بعد أن خلص تحليل لأوراق الاقتراع على مستوى الولاية إلى أنه لا يوجد ما يكفي من البطاقات المعلقة للسماح لترامب باللحاق بالركب.

ومع فرز 80٪ من الأصوات المتوقعة، كان بايدن متقدمًا بـ5 نقاط مئوية، بفارق 130 ألف صوت تقريبًا عن ترامب، مع فرز نحو 2.6 مليون بطاقة اقتراع.

ولم تكن بطاقات الاقتراع المتبقية، بما في ذلك الأصوات عبر البريد في مقاطعة ماريكوبا، كافية لترامب للحاق بنائب الرئيس السابق.

وفي غضون ذلك، تراجع تقدم بايدن حاليًا إلى نحو 68 ألف صوت في الولاية، أو أقل من 3 نقاط مئوية مع فرز 88٪ من الأصوات.

وتتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض الذي يتنافس للوصول إليه الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش الخميس، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.